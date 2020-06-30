Як сидячий спосіб життя пов’язаний з ризиком розвитку раку

Як повідомили американські вчені, підвищений ризик розвитку онкології може бути пов’язаний з нестачею фізичної активності. Протягом п’яти років вони стежили за здоров’ям громадян США від 45 років і старше.

– Це перше дослідження, яке явно показує прямий зв’язок між відсутністю фізичної активності і смертю від раку, — наголошується в дослідженні.

У ньому взяли участь понад 8 000 осіб. Їх здоров’я ретельно перевірили, і спочатку ні у кого не було онкологічних захворювань. Учасники експерименту п’ять років носили спеціальний пристрій, який фіксував, скільки вони рухаються.

З’ясувалося, що ризик захворіти на рак у учасників з малорухливим способом життя був на 80% вище, ніж у більш активних добровольців.

Сидячий спосіб життя призводить до гіподинамії. М’язи слабшають і атрофуються, зменшуються сила і витривалість. Скорочується кісткова маса, страждають функції хребта і суглобів.

Гіподинамія – стан, який провокує виникнення великої кількості патологій, що вражають практично всі внутрішні органи і системи людини. Основна причина гіподинамії полягає в тому, що в житті людини з якої-небудь причини відсутня або зведена до мінімуму фізична активність.

Наслідки малорухливого способу життя можуть бути дуже небезпечні. Так, у малорухливих людей розвивається атеросклероз, артеріальна гіпертензія, ожиріння, хронічна ішемія серця і мозку, ендокринно-обмінні розлади, депресія, сколіоз, остеопороз, захворювання бронхолегеневої системи.

Брак активності позначається на роботі мозку — розвивається слабкість, знижується працездатність і розумова активність, з’являються безсоння і надмірна стомлюваність.

: ukrhealth.net

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