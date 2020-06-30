Маша Ефросинина показала, как выглядит без макияжа и укладки

Не знаем, как ты, а мы искренне восхищаемся умением Маши Ефросининой выглядеть идеально в любых образах — как в домашних, с банным полотенцем на голове и без косметики, так и во всей красе.

Телеведущая виртуозно переключается между ними, что она продемонстрировала вчера в своем Instagram-аккаунте: звезда поделилась коротким видео, на котором продемонстрировала, как выглядит до мейкапа и укладки и после.

В подписи к видео звезда сообщила, что вновь вернулась к работе после карантина.

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Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) 24 Июн 2020 в 10:42 PDT

: showdream.org