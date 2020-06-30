Рахим Ошакбаев очертил главную проблему Казахстана на пути в цивилизованный мир

Известный своими прогрессивными, как для Казахстана взглядами, общественный деятель Рахим Ошакбаев призвал бизнес и простых людей помочь молодой паре геев, которые вынуждены скрываться из-за преследования своих же родных и ультраправых организаций. Рахим Сакенович Ошакбаев одним из первых перевел 150 000 тенге Бекзату Мукашеву и его возлюбленному Арману. Теперь же он ожидает подобных действий от других неравнодушных к проблеме загнанного в угол ЛГБТ-поколения Казахстана.

“Считаю, что произошедшая с Бекзатом Мукашевым история яркий показатель того уровня развития, на котором находится казахстанский социум. Это невиданные зверства, им не место в обществе развивающейся страны. Как можно говорить о толерантном обществе, если у нас гонения уровня Чечни? Это уже не нарушение свобод, а уголовщина. Родные Мукашева изгоняли из него, простите за выражение, джиннов, проводили операцию на мозге. Немыслимо. За что? За то, что его представление о любви отличается от навязанного отцом-деспотом? Считаю Бекзата Мукашева и его парня настоящими героями нашего времени. Они борются за свое счастье и будущее. Арман и Бекзат сейчас нуждаются в нашей поддержке. Как финансовой, так и моральной, психологической помощи. Не будем равнодушными…” – заявил Рахим Ошакбаев в комментарии ЛГБТ изданиям.



Напомним, что из-за пандемии коронавируса директор центра прикладных исследований «Талап» Рахим Ошакбаев не смог представить на суд общественности свою первую книгу, вызвавшую уже не мало споров среди сторонников и хэйтеров этого поистине неординарного человека. Первый труд Ошакбаева на литературном поприще имеет пилотное название «История развития и перспективы ЛГБТ движения в Казахстане». Исходя из крайне противоречивого выбора темы мы обратились к Рахиму Сакенович с просьбой рассказать подробнее о своем «первенце» на творческой стезе.

Ожидается, что продажа книги Рахима Ошакбаева стартует с начала сентября текущего года. А ей будут предшествовать открытые чтения в Алматы и Нур-Султане.



Вот, что говорит о своем литературном первенце сам Рахим Сакенович Ошакбаев: Приведу один пример. Доказанный. Кочевая культура казахов указывает на то, что мужчины-воины были подолгу оторваны от дома, по умолчанию подразумевает под собой отношения известного характера. Подобное мы могли наблюдать среди мореплавателей: викингов, испанских конкистадоров, голландского флота. Да, со временем эти факты скрывались, перекручивались, но шила в мешке не утаишь. Однополая любовь всегда жила в некоторых из нас, пытаться это скрывать глупо и безнадежно. Самообман никогда не доводил до добра…