Елегантна Кейт Міддлтон відвідала дитячий хоспіс (фото)

Нарешті почалися виходи після карантину: у рамках Тижня дитячих хоспісів Кейт Міддлтон відвідала один з хоспісів, який патронує, щоб взяти участь у висадці дерев разом з батьками маленьких пацієнтів і співробітниками хоспісу.

Кетрін також допомогла організувати Благодійні збір коштів під час Тижня.

Для виходу герцогині обрала бузкове квіткове плаття міді та лляні босоніжок на танкетці.

: bilshe.com

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