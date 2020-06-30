На цьому тижні очікуються мітинги шахтарів, спланированые в ДТЕК Ахметова — Герус

На цьому тижні в Києві очікуються страйки шахтарів. Основна кількість мітингувальників будуть шахтарі «ДТЕК Добропіллявугілля».

Про це повідомляє нардеп і голова комітету Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

«Цього тижня в Києві можуть бути страйки шахтарів. Офіційно позиціонуються вони як страйки шахтарів державних шахт, але насправді це не зовсім так…. За наявною інформацією, основна кількість шахтарів буде їхати з шахт ДТЕК, а саме «ДТЕК Добропіллявугілля», — пише Герус.

За його словами, на більшості держшахт заборгованість становить менше місяця, недостатньо для того, щоб йти на страйки.

Герус зазначає, що у 2010 році ДТЕК уклала договорів оренди з шахтами «Добропіллявугілля» на 49 років.

«У квітні 2020 у зв’язку з глобальним погіршенням кон’юнктури ринку, ДТЕК приймає рішення призупинити експорт електроенергії в Угорщину (там ціни нижчі, ніж в Україні). Також компанія не працює на експортному ринку вугілля. Це призводить до зменшення потреб у вугіллі. У зв’язку з цим після короткого простою шахти “Павлоградвугілля”, які у приватної власності ДТЕК, все-таки запускаються в роботу на повну потужність. А ось шахти «Добропіллявугілля», які в оренді в ДТЕК у 2059р, практично повністю припинили видобуток», — пише нардеп.

Він зазначає, що в 2018 році ДТЕК вже робила спроби через суди розірвати договори оренди окремих шахт, але апеляційний суд став на бік держави.

«Цікаві і вимоги, які вказані на цьому оголошенні: виконувати прогнозний баланс і т. д., явно нетиповими вимогами таких страйків і підказують, що ці ідеї формувалися не на шахтах, а в приватних офісах», — пише Герус.

Він зазначає, що на травень експорт з Бурштинського енергоострова (в Угорщину) в прогнозному балансі був закладений на рівні 385 млн кВт-год, а за фактом склав лише 0,2 млн кВт-год.

«Чому ж ДТЕК не виконує прогнозний баланс…адже нереалізований експорт — це і є невикористаний вугілля і шахти в просте», — резюмує Герус.