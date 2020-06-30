У Дніпрі музичний керівник ґвалтував 12-річну дівчинку і викладав відео своїх «подвигів» в мережі

В Україні почастішали випадки насильства дорослих людей над неповнолітніми дітьми, притому в самій омерзительной формі — з подальшим похвалянням досконалими «подвигами» в мережі.

Один з таких випадків був виявлений в Дніпрі, де, як встановили правоохоронці, музичний керівник дитячого колективу розбещував 12-річну дівчинку, пише сайт каналу «Магнолія ТВ».

Виявилося, що 56-річний чоловік неодноразово ґвалтував дитину, застосовуючи психологічний тиск. При цьому розпусні дії він знімав на відео, а після поширював дитяче порно в мережі.

Чоловіка затримали, він перебував під вартою. Гвалтівнику повідомили про підозру.

Обвинувальний акт проти негідника направили в суд. За згвалтування малолітньої дитини і поширення порно, йому загрожує від 5 до 15 років позбавлення волі.