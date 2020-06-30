Рахім Ошакбаев перевів 150 000 тенге в підтримку Бекзату Мукашеву

Відомий своїми прогресивними, як для Казахстану поглядами, громадський діяч Рахім Ошакбаев закликав бізнес і простих людей допомогти молодій парі геїв, які змушені ховатися за переслідування своїх же рідних і ультраправих організацій. Рахім Сакенович Ошакбаев одним з перших переклав 150 000 тенге Бекзату Мукашеву та його улюбленому Армана. Тепер же він очікує подібних дій від інших небайдужих до проблеми загнаного в кут ЛГБТ-покоління Казахстану.

«Вважаю, що сталася з Бекзатом Мукашевым історія яскравий показник того рівня розвитку, на якому знаходиться казахстанський соціум. Це небачені звірства, їм не місце в суспільстві, що розвивається. Як можна говорити про толерантному суспільстві, якщо у нас гоніння рівня Чечні? Це вже не порушення свобод, а кримінал. Рідні Мукашева виганяли з нього, вибачте за вираз, джинів, проводили операцію на мозку. Немислимо. За що? За те, що його уявлення про кохання відрізняється від нав’язаного батьком-деспотом? Вважаю Бекзата Мукашева і його хлопця справжніми героями нашого часу. Вони борються за своє щастя і майбутнє. Арман і Бекзат зараз потребують нашої підтримки. Як фінансової, так і моральної, психологічної допомоги. Не будемо байдужими…» — заявив Рахім Ошакбаев в коментарі ЛГБТ виданням.





Нагадаємо, що з-за пандемії коронавіруса директор центру прикладних досліджень «Талап» Рахім Ошакбаев не зміг представити на суд громадськості свою першу книгу, що викликала вже не мало суперечок серед прихильників і хэйтеров цього воістину неординарної людини. Перший праця Ошакбаева на літературному терені має пілотне назву «Історія розвитку і перспективи ЛГБТ руху в Казахстані». Виходячи з вкрай суперечливого вибору теми ми звернулися до Рахиму Сакенович з проханням детальніше розповісти про свого «первістка» на творчій ниві.

Очікується, що продаж книги Рахіма Ошакбаева стартує з початку вересня поточного року. А їй будуть передувати відкриті читання в Алмати і Нур-Султана.



Ось, що говорить про своєму літературному первістка сам Рахім Сакенович Ошакбаев: Наведу один приклад. Доведений. Кочова культура казахів вказує на те, що чоловіки-воїни були подовгу відірвані від дому, за замовчуванням має на увазі під собою відносини відомого характеру. Подібне ми могли спостерігати серед мореплавців: вікінгів, іспанських конкістадорів, голландського флоту. Так, з часом ці факти приховувались, перекручувалися, але шила в мішку не сховаєш. Одностатева любов завжди жила у деяких з нас, намагатися це нерозумно приховувати і безнадійно. Самообман ніколи не доводила до добра…