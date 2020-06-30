В Україні відпочиваючі тотально зривають карантин: про дистанції і масках вже забули

Жителі України почали масово порушувати карантин, введений в країні з-за пандемії COVID-19: в Одесі, Львові та Києві люди практично не носять маски і не дотримуються дистанції.

Про це повідомляє ТСН. Так, в Одесі без масок пускають навіть в магазини, літні майданчики ресторанів заповнені. Громадяни кажуть, що в коронавірус не вірять або ж просто його не бояться.

Українці почали масово порушувати карантин (tsn.ua)

На лісових озерах в передмісті Києва також багатолюдно: паркінг серед дерев і заповнені берега.

«Тут також не чули про необхідної дистанції. Дотримуватися її змушує лише раптова злива, і то ненадовго. Поруч і наливають і продають їжу. Продавці – без масок. Камера та зауваження їх дратують», – повідомили журналісти.

Українці почали масово порушувати карантин tsn.ua

Крім того, на столичному Гідропарку люди знімають маски відразу при виході з метро. Продавці працюють або без масок, або з масками на підборідді, а руки не дезінфікують. Навколо лотків з їжею – ажіотаж.

У Львові теж відпочивають без дистанції. У кого-то маски зав’язані на руці, у когось- на обличчі.

«Кажуть, втомилися сидіти по домівках. Майже всі столики на терасах зайняті. Без масок п’ють каву тут і лікарі», – сказано в матеріалі.

Українці почали масово порушувати карантин tsn.ua

Інфекціоністи попереджають: якщо так буде продовжуватися, коронавірусна статистика в Україні буде погіршуватися.

«Вірус передається при тісному контакті. Я б не так чіплявся, що люди перебувають на вулиці, як до того, що вони знаходяться в контакті з іншими людьми. Питання іміджу країни і питання наших поїздок за кордон – якщо кількість випадків в Україні буде зростати, то, швидше за все, Україні не будуть раді в зоні Шенгену, в інших країнах», – каже інфекціоніст Федір Лапій.