Французские ученые: Коронавирус поражает почки

Коронавирусная инфекция пагубно влияет не только на легкие, но и на работу почек человека. К такому выводу пришли французские ученые, которых цитирует RFI.

По данным исследователей, на повреждение почек указывает повышенная потеря белка, фосфата и глюкозы в моче пациентов. Вирус поражает клетки системы почечных канальцев. Почки страдают в целом в 80% случаев инфицирования COVID-19, отмечают эксперты.

Они предупреждают, что подобный эффект несет серьезные последствия для организма, в том числе снижение плотности костей из-за потери фосфатов, возникновение боли в костях, а также повышенную кислотность крови. Кроме того, у пациентов может наблюдаться частое мочеиспускание, обезвоживание, усиление жажды и физическая слабость из-за потери клеточной энергии.

По последним данным, в мире коронавирусом заражены более 10 млн человек, умерли свыше 504 тыс.