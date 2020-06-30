У Кремля ламається обнуління

Передбачалося, що це буде свято путінського більшості, згадав про своє існування і виявив навколо себе такі ж прості бюджетні особи.

Але незважаючи на парад і тепличні умови голосування протягом тижня, свята не виходить. Важко радіти, коли громадян силою відправили голосувати у намети і на лавочки, чого вони були змушені підкоритися, хоча взагалі у них зовсім інші проблеми і потреби. З картинки нещасних членів виборчкомів у шльопанцях і масках, сиротливо сидять у дворах, не складається президентський стиль.

Немає сумніву в тому, що цифри, намальовані Еллою Олександрівною П., виявляться самими чудовими: я ставлю на 60% явки при 75% схвалення, справжнє політичне диво з урахуванням літа і епідемії.

Але ці цифри ризикують не скластися в той політичний пазл, про який мріють в Кремлі: громадяни переконалися в безальтернативності нинішньої влади, опозиція маргінальна і розчавлена.

Здається, коли кремлівські форс-мажорщики зіткнулися з конкуренцією в особі коронавіруса, вони ризикують вперше за останні роки програти по-справжньому крупно. Ще недавно у них був легітимний президентський термін до 2024 року, який ніхто не збирався оскаржувати всерйоз.

Тепер у них буде жалюгідне обнулення, презираемое громадянами Росії, і перспектива вічного президента, чия влада спочиває на любові до тварин і шлюб як союз чоловіка і жінки.