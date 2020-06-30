У Польщі затримали українця, котрого в 190 країнах за вбивства

У Польщі прикордонники затримали українця, якого більше десяти років розшукував Інтерпол за підозрою у вбивствах і розкрадання на території України.

Як повідомляє «Польське радіо», 50-річного українця, котрого в 190 країнах світу, затримали співробітники відділу прикордонної служби в пішохідному пункті пропуску в Медиці (Підкарпатське воєводство).

Прес-секретар Бескидського відділу польської прикордонної служби майор Ельжбета Пікор зазначила, що «червона картка» означає високий рівень міжнародного розшуку і є інформацією для органів усіх країн про те, що розшукуваний — небезпечний злочинець, якого слід заарештувати і екстрадувати.

Українця затримали і передали поліції. Далі за рішенням суду його повинні екстрадувати.

Відзначається, що з початку 2020 року на підкарпатських переходах на польсько-українському кордоні затримали 62-їх розшукуваних за «червоною карткою» Інтерполу.