Фірма-фігурант справи за продаж наркотиків виграла тендер КМДА

ТОВ «Архітектурно-дизайнерська компанія «БОСКО ДИЗАЙН», яка фігурує в кримінальному провадженні, що виграло тендер Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради на розроблення науково-проектної документації на реставрацію з облаштуванням горищного простору під мансардний поверх будівлі на вул. Фролівській, 1/6. Як повідомляє сайт Олександра Дубинського, вартість тендеру складає за 1,27 млн грн.

За даними журналістів, 27 лютого 2020 року Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради на порталі публічних закупівель ProZorro розмістило оголошення про проведення тендеру на розробку науково-проектної документації на реставрацію з облаштуванням горищного простору під мансардний поверх будівлі в Києві на вул. Фролівській, 1/6.

Тендер виграло з найменшим пропозицією в 1,05 млн грн ПП «САБІ», але у зв’язку з невідповідністю учасника кваліфікаційним вимогам, пропозицію було скасовано.

«Необхідно зазначити, що критерії, за якими ПП «САБІ», нібито не відповідав кваліфікаційним вимогам настільки «притягнуті зауши», що навіть неозброєним оком видно, те, що Департамент Київради навмисно витирав учасника», – відзначає ЗМІ.

Таким чином переможцем аукціону стало ТОВ «Архітектурно-дизайнерська компанія «БОСКО ДИЗАЙН» з ціновою пропозицією в 1,27 млн. гривень.

Фірма також є фігурантом кримінальної виробництва від 2018 року, за яким ведеться слідство слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань. І вже встановлено, що якісь особи, діючи з корисливих спонукань, з метою власного незаконного збагачення протягом 2014 року, реалізуючи злочинний умисел, створили злочинну організацію.

Метою діяльності даної ОЗГ, крім організації незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, що також була легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. З цією ж метою учасники ОЗГ на території Києва, Одеси, Миколаєва та Київській області 2014-2019 роках на кошти, отримані від продажу наркотичних засобів, організували підприємницьку діяльність ряду суб’єктів господарювання, керівниками та засновниками яких були довірені особи учасників злочинної організації.

З матеріалів слідства встановлено, що існує цілий перелік компаній, створених з метою легалізації «відмивання» доходів. Куди входить і ТОВ «Архітектурно-дизайнерська компанія «БОСКО ДИЗАЙН».

«Виникає питання: для чого КМДА укладає договори з цими підслідними і чому не працює нормальними компаніями? На нього поки що можна знайти тільки одну відповідь — Київська держадміністрація на чолі з мером Віталієм Кличком сама загрузла в корупції, розкрадання і кримінальних злочинах. Тому налагоджує контакти з злочинцями, щоб за їх допомогою ще більше урвати з бюджету столиці», – йдеться у публікації.

Раніше SKELET-info повідомляв, що мер Києва Віталій Кличко без тендеру віддав пов’язаної з смотрящим за столицею Денисом Комарницьким компанії 359 млн гривень на будівництво транспортної розв’язки Великої Окружної дороги: на ділянці від проспекту маршала Рокоссовського до вул. Богатирській.

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Фірма-фігурант справи за продаж наркотиків виграла тендер КМДА оновлено: 30 червня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0