Турчинов очолив штаб партії Порошенко

Екс-секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов очолить штаб партії Петра Порошенко «Європейська Солідарність».

Про це він написав 30 червня на сторінці в Facebook.

«Час, коли я не працюю в парламенті або на державних посадах, я завжди використовую, щоб займатися наукою, писати книги, досліджувати біблійні тексти, проповідувати в церкві, жити спокійним і цікавим життям. Я намагаюся уникати публічності, яка вносить дискомфорт у життя нормальної людини. Але мені боляче спостерігати, як країна, яка ще з минулого року була штучно загнана в кризову парадигму, неухильно наближається до соціально-економічної катастрофи», — написав Турчинов.

За його словами, причиною, по якій він прийняв рішення повернутися в політику, стала «п’ята колона Кремля», яка, на його думку, чинить вплив на внутрішню і зовнішню політику України.

«Мене не цікавить депутатський мандат або державні посади, але щоб допомогти об’єднавчого процесу і підготувати якісні кадри ефективних управлінців, я прийняв пропозицію очолити штаб, який створює провідна українська опозиційна політична сила «Європейська Солідарність» — заявив Олександр Турчинов