У Львові та Чернівецької області для хворих COVID-19 розгортають лікарні другої черги – Радуцький

Завантаженість ліжкомісць у лікарнях першої черги для хворих COVID-19 у Львові – 54%, у Чернівцях – 50%, заявив голова парламентського комітету з питань здоров’я нації, народний депутат від «Слуги народу» Михайло Радуцький.

У Львові та Чернівецької області з сьогоднішнього дня починається розгортання лікарень другої черги для прийому хворих коронавірусом. Про це сьогодні журналістам повідомив голова парламентського комітету з питань здоров’я нації, народний депутат від «Слуги народу» Михайло Радуцький.

«У Львові 54%, [завантаженість ліжкомісць у лікарнях] у Чернівцях, мені здається, трохи більше 50%, тому Міністерство охорони здоров’я сьогодні розгортає другу чергу лікарень для прийому хворих коронавірусом», – сказав Радуцький.

З початку епідемії коронавірус в Україні підтвердили у 44 334 осіб, від COVID-19 померло 1159 осіб, вылечилось – 19 115. За останню добу вірус виявили у 706 осіб.

На першому місці за поширенням COVID-19 в Україні – Львівська область, там захворіли вже 5435 людина, Чернівецька – на третьому (4801).