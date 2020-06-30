У семи областях України не виявили нових випадків COVID-19

Станом на ранок 30 червня в семи регіонах України офіційно не зафіксовано жодного нового випадку зараження коронавірусом і смертей від нього.

Про це свідчить статистика на сайті Ради національної безпеки і оборони. Мова йде про Житомирській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Черкаській, Донецькій, Херсонській і Луганській областях.

Втім, ймовірно, Житомирська, Дніпропетровська, Донецька, Херсонська та Луганська області просто не встигли надати актуальну статистику після вихідних днів, адже ніякої інформації немає й видужали в цих регіонах.

Що стосується Кіровоградської та Черкаської областей, то там за добу одужали один і четверо пацієнтів відповідно.