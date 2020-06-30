Медики назвали небезпечні при вживанні в спеку напої

За словами лікаря-дієтолога Олени Соломатіної, деякі напої при вживанні в спеку можуть бути небезпечними для організму. Серед таких фахівчиня назвала напої, які містять кофеїн.

Виданню “Вечірня Москва” Соломатіна повідомила, що насичені кофеїном напої – кава, чай, енергетики – замість насичення клітин рідиною і живильним середовищем, навпаки, зневоднюють їх. Таким чином, вони не тільки не втамовують спрагу, але і стають небезпечними, оскільки з зневодненням організм позбавляється дуже важливих речовин, вітамінів, мінералів.

“Якщо ви не можете відмовити собі в чашці улюбленої кави, супроводжуйте кожен її прийом двома склянками питної води”, – дала пораду фахівчиня.

Говорячи про іншу категорію небезпечних при вживанні в спеку напоїв, Соломатіна назвала пиво, лимонади та інші різновиди солодких газованих напоїв. Підсолоджені шипучі напої, сказала медикиня, мають високий глікемічний показник – це значить, вони відразу різко підвищують рівень цукру в крові. Такі регулярні коливання глюкози небезпечні тим, що створюють передумови до розвитку метаболічних розладів, ожиріння, діабету 2 типу, патологій серцево-судинної системи.

“Що стосується пива, алкоголь, який міститься в ньому, що поєднується з високим глікемічним індексом, може завдати непоправного удару по організму. Навіть безалкогольне пиво я не рекомендую вживати. Ці напої є сечогінними і позбавляють організм такої потрібної йому в спеку води”, – доповнила дієтологиня.

Соломатіна рекомендує вживати айран, кефір, чайний гриб, чисту воду, натуральний квас.