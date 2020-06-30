Інший раз тільки задумаєшся, а навіщо влада цю справу затіяла, яку вигоду отримати з цього починання вона має намір? І тут раптом знаходиться відома жінка у парламенті, виступає з ініціативою — і все стає на свої місця. Жінку зазвичай звуть Валентина.

Так було з поправками. Голову росіяни ламали, сенсу не розуміли, ніби все в законах вже прописано, і до чого Конституції надумали перевантажувати? Виступила Валентина Володимирівна (яка в Думі) з «обнуленням» — росіянам задум і відкрився.

Або незрозуміло було, навіщо бодягу з голосуванням на тиждень розтягнули, та ще в середині голосування ВЦВГД экзитпулы оголошує, мовляв, все відмінно, наші вже перемогли. А сьогодні Валентина Іванівна (яка з Сенату) виступила з міркуванням і на всіх інших виборах голосувати за кілька днів — і нетямущі прозріли.

Ну а в законі можна ще і ВЦИОМ прописати, щоб вони кожну годину по гучномовцях на виборчих дільницях экзитпулы оголошували про чергове ганебній поразці противників чинної влади.