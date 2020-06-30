На Донбасі бойовики обстріляли будинок, де проходили похорони

На Донбасі, де днями бойовики з ПТУР обстріляли житлові квартали в районі Північного (Донецька область), під обстріл потрапив додому і в Новолуганском, де йшли похорон.

Про це обстрілі в соціальних мережах пише Руслан Смещук: «Селище Новолуганское, вул. Мічуріна, 26. Тут кулемет бойовиків потрапив у житловий будинок і зірвав похорон. Пройди куля на пару сантиметрів в стороні, і на пару секунд раніше — у будинку було б дві небіжчиці». Він також розміщує у Facebook фото з постраждалого від обстрілу будинку.

Також, за його словами, в населеному пункті під обстріл потрапили і кілька багатоповерхівок.