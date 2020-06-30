Невдоволення поправками до конституції Росії серед особового складу ЧФ РФ — кримські блогери підтверджують

Підтвердженням невдоволення особового складу ЧФ РФ стали обурення і здивування блогерів окупованого Криму в соціальних мережах. Побоювання блогерів підтверджують численні місцеві жителі в коментарях.

Про це повідомляє ресурс «Новини Криму», інформує Цензор.НЕМАЄ.

Так, севастопольський блогер Олексій Процко на своїй сторінці в Facebook озвучив інсайдерську інформацію за попередніми результатами голосування на ЧФ: «вчора з’явилася інформація, що ЧФ видав 90% проти поправок».

Першими незадоволеними на ЧФ стали 28 моряків патрульного корабля «Василь Биків». Після цього з окупованого Севастополю поповзли чутки, що «флот голосує проти».

Раніше Цензор.НЕМАЄ з посиланням на російський ресурс «Карта порушень на виборах», повідомляв, що офіцери російського корабля «Василь Биків» розповіли штабу Навального в Краснодарі, що їм пригрозили звільненням за голосування проти поправок.

Крім того, в соцмережах опублікована інформація про факти тиску на особовий склад російського військового корабля «Василь Биків» з боку вищого командування з-за витоку даних про результати голосування на кораблі по поправкам до конституції в штаб російського опозиційного політика Олексія Навального. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Штаб Навального в Краснодарі.

Також, за інформацією штабу Навального в Краснодарі, командування в особі полковника Аксаріна С. Ю. вимагало від командира російського корабля «Василь Биків» сфальсифікувати результати, де 100% особового складу корабля повинні проголосувати «за», а також знайти хто передав інформацію в штаб Олексія Навального.