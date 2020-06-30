Тина Кароль показала естественную красоту без макияжа: очаровала сияющей улыбкой

Украинская певица Тина Кароль на фоне слухов о беременности от Дана Балана засветилась без макияжа.

Дан Балан и Тина Кароль, по мнению поклонников, давно могли сыграть свадьбу. Познакомились они еще два года назад и с тех пор на глазах аудитории шоу Голос развивалась настоящая любовь парыю

Позже поклонники начала говорить о беременности Кароль, поскольку заметили, как округлились ее формы после карантина. Слухи о положении певица никак не комментирует, а в Сети продолжают за ней следить.

“С поклонниками”, – написано на фан-странице под фото Тины Кароль, на котором она позировала без макияжа.

“Такая красивая, не могу просто”, “Тинуся очень красивая и настоящая милашка!”, “Какие классные” – комментируют поклонники.

Тина Кароль на фоне слухов о беременности засветилась без макияжа