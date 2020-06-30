У Росії в черговий раз різко подорожчала гречка

У Росії різко зросли ціни на гречку — за тиждень з 15 по 21 червня крупа подорожчала на 0,8 відсотка, або на 405 рублів за тонну, повідомляє «Інтерфакс» з посиланням на дані моніторингу компанії «ПроЗерно».

В середині червня середня вартість тонни гречаної крупи в Росії становила 47 475 рублів проти 21 376 рублів в червні 2019 року. Таким чином, зростання рік до року склав 122 відсотки.

Тижнем раніше, з 8 по 14 червня, було зафіксовано ще більш різке зниження оптових цін на гречку — на 5475 рублів за тонну.

Пік зростання цін на гречку в Росії припав на березень і квітень, коли введення обмежувальних заходів для боротьби з коронавірусом супроводжувалося ажіотажним попитом на ряд продуктів харчування. З початку березня по середину квітня крупа подорожчала на 35 відсотків. Також було відзначено зростання цін на рис (на 25 відсотків) і на пшоно (на 22 відсотка).

На тижні з 15 по 21 червня ціни на рис залишалися стабільними — на рівні 39 тисяч рублів за тонну. Оптова вартість пшона знизилася на 400 рублів — до середніх 23260 рублів за тонну.