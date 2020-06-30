Рашкін попросив Генпрокуратуру перевірити в 10 разів перевищені дані по «надомників» в Раменках

Депутат Держдуми від КПРФ Валерій Рашкін направив запити керівництву ЦВК та Генпрокуратури з проханням перевірити дані по голосували на дому в столичному районі Раменки, так як цифри дільничної та територіальної виборчих комісій відрізняються більш ніж у десять разів. Про це повідомляє РБК.

Рашкін продемонстрував журналістам копії документів з ДВК 2771 і ТВК Раменки, згідно з яким, на 27 червня для надомної голосування на цій виборчій дільниці видано 34 бюлетеня, а в територіальній комісії 26 червня нарахували 393 «надомник».

«Зазначена інформація може свідчити про ознаки фальсифікації документів загальноросійського голосування (стаття 142 КК) і замаху на фальсифікацію підсумків голосування (статті 30 і 142.1 КК)», — написав у зверненнях Рашкін. Також він просить ЦВК і Генпрокуратуру організувати перевірку на предмет порушень при проведенні надомного голосування на всій території Москви.

Член Мосміськвиборчкому Дмитро Реут заявив журналістам, що перевірка щодо ситуації на ДВК 2771 Раменки вже розпочато. Він вважає, що працівники ДВК могли помилитися «від втоми». «Вперше голосування проходить в семиденнім режимі, вперше застосовується така сукупність усіх можливостей голосування, включаючи електронне та надомне.

Я не бачу тут ніякого злого умислу, думаю, що це помилка від втоми», — сказав Реут.

Він додав, що у випадку, якщо факт порушення підтвердиться, то надомне голосування на цій ділянці буде визнано недійсним.

Раніше Рашкін направив до Генпрокуратури, ЦВК і Мосміськвиборчком запит з проханням перевірити законність проведення в Москві акції «Мільйон призів» на платформі «Активний громадянин» під час голосування за поправки до Конституції РФ. Комуніст заявив, що за підкуп учасників загальноросійського голосування, згідно з пунктом «А» частини 2 статті 141 КК україни, передбачена кримінальна відповідальність.