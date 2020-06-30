Лукашенко попередив про загрозу розпаду Білорусі: може позбутися частини територій

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про те, що країна може втратити деяких своїх територій і повернутися до кордонів 1921 року.

Про це він попередив в ході закритого виступу перед активом Харківської області. Фрагменти зустрічі були показані на телеканалі «Білорусь 1», передає lenta.ru

Лукашенко закликав чиновників не допустити повернення до того, «від чого ми з вами пішли». Він нагадав, що в 1939 році межа Білоруської РСР проходила неподалік від Мінська.

«Думаю, от зараз хлопці виведуть – 1921 рік, Ризький договір. Бачите, ось ця рожева смужка. Це наші нацмены з 21-го року воювали за незалежну Білорусь. Ось що нам залишилося в 2021 році. Все інше розміняли і віддали: Захід, Польщі, щось там на сході було в Росії», – заявив президент.

Крім того, Лукашенко заявив: якщо б тоді Червона Армія не приєднала Західну Білорусь, яка перебувала у складі Польщі, то «кордони держави зараз були б зовсім іншими».

«От я не хочу, щоб це було зараз. Тому ви подумайте. Ви подумайте, в якій країні ми будемо жити. І сьогодні час обрало нас вирішити цю проблему. Можете, хочете? Вставайте поруч. Не можете? Йдете в сторону. Не заважайте», – додав президент Білорусі.

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявляв, що в країні хочуть влаштувати революцію. 25 червня він поскаржився на іноземне втручання у передвиборчу кампанію (вибори президента Білорусі відбудуться 9 серпня – Ред.). За його словами, російські Telegram-канали поширюють фейки для дискредитації білоруської влади.