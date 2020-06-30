Похоронний менеджер 410-го авіазаводу

Менше ніж за місяць стратегічне підприємство опинилося в критичному стані

Олександр Пащенко, призначений наприкінці травня 2020 р. генеральним директором «заводу 410 цивільної авіації», менше ніж за місяць навів підприємство в критичний стан. Випадково це зробити складно – він веде цілеспрямовану роботу на знищення унікального авіазаводу в інтересах Росії.

З юриста – в авіатори

Стрімка кар’єра Олександра Пащенко в авіабудуванні не може не викликати захоплення». У 23 роки він закінчує юридичний факультет Київського національного університету ім. Т. Шевченка. І вже через три роки, у 2010 році, стає ні багато ні мало – заступником директора з комерційних питань «Заводу ракетно-авіаційних агрегатів» на державному підприємстві «Південний машинобудівний завод ім.Макарова». Ні, не завдяки талантам, знань та досвіду: тоді заступником гендиректора ЮМЗ був його батько – Юрій Пащенко. Щоб якось пом’якшити скандальність з призначенням, юного Пащенко відправляють навчатися на економічний факультет місцевого університету.

Новий стрибок у кар’єрі Олександра Пащенко пов’язаний з переходом батька на роботу в «Укроборонпром» в березні 2014 року в статусі заступника генерального директора. Тоді в концерні замість кадрової політики процвітало кумівство і сімейні клани, в прямому сенсі «батьки і діти». Сімейство Пащенко цією можливістю повною мірою скористалася. Олександра спочатку «завели» першим заступником ДП «Харківський машинобудівний завод «ФЕД». А потім через виключно «відкритий і чесний» конкурс обрали директором. Подібні методи викликали громадське обурення. Журналісти випустили ряд критичних сюжетів. Результати кількох конкурсів були скасовані (наприклад, призначення директором херсонської «Паллади» батька першого заступника керівника концерну Сергія Пинькаса), але сімейства Пащенко вдалося «зам’яти» скандал і їх «сімейний підряд» призабули.

Термінова евакуація їх Харкова

Прихід Олександра Пащенка на ДП «ХМЗ «ФЕД» запам’ятався робочим затримки з виплатами зарплат. Примітно, що в 2016 р. завод прострочив виплати по кредиту в 19,3 млн грн і затримував зарплату (що, до речі, підсудна справа), але при цьому без проблем виплатив 2 млн пайових внесків в «Укроборонпром» (нагадаємо, що «ФЕД» в концерні курирував Пащенко-старший). Було явно, що новий директор просто тимчасовий виконавець, для якого інтереси заводу і його працівників порожнє місце.

Однак невдовзі у молодого Пащенко з’явився новий «бізнес». Тоді в зв’язку з введенням Україною ембарго на поставку державі-агресору комплектуючих до військової техніки, Росія почала шукати підходи до українським підприємствам-виробникам. «ХМЗ «ФЕД», зокрема, виробляє насоси до вертольотів сімейства Мі. Як раз в 2017-2018 роках була організована схема контрабанди продукції заводу в Росії. Природно, це потрапило в поле зору українських правоохоронців. СБУ відкрила кримінальне провадження: за підсумками слідчих дій був зроблений висновок щодо причетності посадових осіб підприємства до функціонування на ДП схеми розкрадання виготовленої продукції або її виготовлення без відображення у бухгалтерському обліку».

Хмари почали збиратися, тому була зроблена оперативна комбінація. Старший Пащенко йде на пониження – директором заводу «Іскра», а молодший займає його місце заступника директора «Укроборонпрому». При цьому на своїй новій посаді він завідує кластером авіапромисловості. Іншими словами, вивчені в ФЭДовский період контрабандні схеми, він тепер міг реалізовувати вже в масштабах всієї країни.

Зайвим буде говорити, що в 2018-2019 роках українська авіапромисловість «під чуйним» керівництвом Олександра Пащенко позитивними результатами похвалитися не могла. В галузі спостерігалося зниження фінансових і виробничих показників, кадрова чехарда, корупція, підвищувалися ризики зриву перспективних експортних контрактів і т. д. Тому не дивно, що з приходом в «Укроборонпром» нової управлінської команди Айвараса Абромавичиуса, від послуг молодшого Пащенко відмовилися і зв’язок батька, у якого і без цього виникли проблеми (зокрема, його звинувачували в розпилі обладнання підприємства «Іскра» на металобрухт), не допомогли. «Юне обдарування» стало шукати нову мету для докладання своїх неабияких здібностей.

«Парашутист» з російським спецзавданням?

«Завод 410 цивільної авіації» має очолювати людина з авіаційної освітою та досвідом у сфері експлуатації авіаційного транспорту. Але це не має бути просто менеджер, який вміє добре продавати — має бути авіаційний інженер. Він не зможе говорити на одній мові з клієнтами. Тут повинно бути хороше розуміння, гнучкість, яка можлива тільки з такими базовими знаннями». Як не дивно, автором цього цілком адекватного тези є сам Олександр Пащенко. Дану заяву він зробив журналістам газети «День» ще в березні 2020 р. Але через два місяці, за підсумками «конкурсу» (як їх вміло проводять в «Укроборонпромі» ми вже знаємо) не має авіаційного освіти Олександр Пащенко був несподівано призначений директором підприємства, не маючи базових знань.

Фахівці галузі ворожили, в чому сенс цього каламутного призначення. Лише традиційних зв’язків і впливу батька для цього було недостатньо. Адже 410-й завод – це не має у світі аналогів підприємство по відновленню та ремонту літаків сімейства Ан. Додамо – воно як кістка в горлі Росії, яка неодноразово намагалася вибити його з світового ринку, в тому числі за рахунок підривної діяльності через своїх агентів впливу всередині України.

Втім, російська версія призначення Олександра Пащенко з’явилася не відразу. Прийшовши на посаду, новий директор першим ділом почав перебудовувати схеми постачальників підприємства. Але робив це досить примітивно. Наприклад, один з нових постачальників намагався завезти на підприємство комплектуючі 1965 року виготовлення. Коли відповідальні працівники заводу спробували оскаржити це – Олександр Пащенко їх змусив звільнитися.

З іншого боку, появою на чолі заводу чергового «схематозника» нікого, на жаль, зараз не здивуєш. Але далі стали проявлятися більш тривожні сигнали. Олександр Пащенко в терміновому порядку почав звільняти ключових технічних фахівців підприємства. Такі кроки за лічені тижні дестабілізували роботу заводу. І вже призвели до серйозного інциденту: 25 червня під час фінальних випробуваннях був пошкоджений модернізований Ан-26 Міністерства оборони України. Літак повинен бути зданий держзамовникові 30 червня. Це означає, що вже з 1 липня підприємство, яке і так перебуває в тяжкому фінансовому становищі, потрапляє під суттєві штрафи. Судячи з фотографій з місця аварії, для відновлення літака буде потрібно значні кошти і час.

Витонченість комбінації Олександра Пащенко в тому, що він весь у білому»: намагається перекласти провину за подію на «папєрєдніков», киваючи на своє недавнє призначення. Тоді як у наявності очевидні ознаки диверсії і саботаж в інтересах Росії. На горизонті – реальна небезпека банкрутства стратегічного підприємства. Що ще потрібно правоохоронним органам, щоб зупинити «юне обдарування», вже достатньо попрацював над розвалом українського авіапрому? (Продовження слідує).

«Відкрита Україна»

Похоронний менеджер 410-го авіазаводу оновлено: 30 червня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0