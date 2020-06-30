Онищенко: дії Байдена в Україні – криминальны

Зеленський не має ніякого впливу на Спеціалізовану антикорррупционную прокуратуру (САП) і Національне антикорупційне бюро (НАБУ), ці органи керуються з посольства США.

Про це в онлайн-інтерв’ю на телеканалі NewsOne у понеділок, 29 червня розповів колишній народний депутат України Олександр Онищенко, який нині вимушено проживає в Німеччині.

Оскільки навіть після приходу до влади в США республіканця Дональда Трампа американське посольство в Києві залишилося під контролем демократів, що фінансуються Соросом, Зеленський змушений підтримувати контакти з цим угрупованням. Тому в уряді то і справа з’являються так звані «соросята», вважає Олександр Онищенко. І риторика українського президента стала дуже схожа на риторику його попередника, який тісно співпрацював з Демократичною партією США.

Сам кандидат від демократів на виборах у Сполучених Штатах Джо Байден, за словами Онищенко, активно займається нафтовим і газовим бізнесом. Тому для нього є важливим вплив через Сороса «Нафтогаз України». Андрій Коболєв, за його твердженням, отримав від Джорджа Сороса завдання приватизувати підприємство «Укргазвидобування» і передати його в сферу впливу американського мільярдера.

Схемою впливу Байдена через посольство США на президента Зеленського пояснюється відсутність у останнього волі до розслідування корупції в системі «Нафтогазу», впевнений Онищенко. Володимир Зеленський безпосередньо з посольства США отримує вказівки про те, кого можна чіпати, а кого не можна.

«Трамп намагається не підтримувати Україну, використання України у боротьбі з Росією зараз проводиться силами демократів. Захід цікавлять санкції проти Росії, а використовують Україну як буферну зону. Тому Захід цікавить продовження конфлікту в Україні: насправді в Україні йде братовбивча війна. Росія набирає міць, санкціями намагаються послабити Росію, використовуючи при цьому Україну», стверджує екс-нардеп.

Заворушення в США, які, за чутками, фінансує той же Сорос, грають на користь рейтингу Байдена. «Демократи, Байден, Сорос, використовують гроші, які вони заробили в тому числі, і брудним шляхом в Україні, для підтримки протестів в Америці», – вважає Онищенко.

Якби у президента була воля, заявив Олександр Онищенко, то протягом кількох місяців можна припинити всі корупційні схеми, за допомогою яких фінансуються багато політичні сили в Україні, в першу чергу радикальні, і в країні настане лад і спокій.

Але на даний момент, зазначає політик, вплив американського посольства на президента Зеленського посилюється, «демократи і компанія Сороса обклали його з усіх сторін». А голова української держави, щоб дистанціюватися від олігархату, віддає перевагу «залежати від демократів, що зараз вважається більш вигідним». До того ж Зеленський потребує фінансової підтримки, яку він очікує від Сороса.