З України пішло $1,6 млрд інвестицій

Чистий відтік прямих іноземних інвестицій з України в першому кварталі 2020 року склав $1,6 млрд. Про це повідомив Національний банк.

Відтік пов’язаний з вилученням реінвестованих доходів підприємств і компаній реального сектора економіки, відзначають в НБУ.

Нацбанк уточнив, що вважав обсяг прямих іноземних інвестицій за новою системою. За старою виходить чистий приплив в обсязі $540 млн.

Нагадаємо, капітальні інвестиції в економіку України в першому кварталі 2020 року склали 76,9 млрд грн. Це на 35,5% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року.