Онук Омельченко може піти на вибори мера Києва, — джерело

Кандидатом від «Нашого краю» на виборах мера Києва може стати онук колишнього міського голови та екс-народного депутата України Олександра Омельченка.

Про це повідомляє «Главк» з посиланням на джерело в близькому оточенні сім’ї Омельченко.

У самій партії «Наш край» цього не виключають, але і поки не підтверджують. Як відомо, політична сила прийме рішення про похід на місцеві вибори після загального партійного з’їзду. Сам родич екс-мера тему можливої участі у виборах до місцевих рад поки що не коментує.

Раніше стало відомо, що варіант перенесення місцевих виборів в Україні через коронавіруса навіть не розглядається. Для перенесення дати проведення місцевих виборів потрібно вносити зміни до Конституції.

Нагадаємо, «Наш край» став найрезультативнішою партією на місцевих виборах. Майже третина кандидатів у депутати від партії пройшли в місцеві ради, а це — 4397 мандатів.