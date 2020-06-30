Холли Берри восхитила фигурой в купальнике с открытой спиной

53-летняя голливудская актриса Холли Берри поделилась в своем фотоблоге новым кадром. На снимке знаменитость позирует на пляже в черном сдельно купальнике с открытой спиной. Ее образ дополнила соломенная шляпа от бренда Hat Attack.

Это фото было сделанное в рамках спецпроекта с журналом Women’s Health. В подписи к фото актриса призналась, что болеет диабетом и как ее диагноз заставил ее серьезно взяться за здоровье.

«Сегодня мы поговорим о том, насколько важны тренировки для вашего здоровья, а не только для эстетики. Мой диагноз, диабет, был тревожным звонком, который мне был нужен, чтобы избавиться от монотонности постоянно делать скручивания и поднимать тяжелые веса, и вместо этого сосредоточиться на тренировке для здоровья, которая все время менялась», — написала Берри.

: Новости Ю