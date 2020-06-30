Росія відмовилася від співпраці з ООН по Сирії

Москва вийшла з системи деконфликтинга, або системи гуманітарних попереджень, у Сирії. Про це поставлено Організація Об’єднаних Націй, під егідою якої і організували цей механізм.

«РФ ООН повідомила про те, що вона не буде брати участь у деконфликтинге, 23 червня», — пояснив журналістам заступник глави ООН з гуманітарних питань Марк Лоукок.

За допомогою системи попереджень сторони конфлікту отримували інформацію про конвоях з гумпомощью або гуманітарних об’єктах. Однак у Росії порахували, що під включених у переліки деконфликтинга місцях можуть ховатися бойовики, що протистоять військам президента Башара Асада. Про таку загрозу говорив постійний представник Росії при міжнародній організації Василь Небензя.

Рішення Росії викликало критику Сполучених Штатів. Як заявила в Радбезі ООН постпред Келлі Крафт, відмова Росії від деконфликтинга є «абсолютно неприйнятним», «небезпечним кроком».

За словами Крафт, рішення, «націлене на створення нових перешкод для гуманітарної допомоги», виявилося шоком для США.