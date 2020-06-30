Він був Громадянином своєї країни, якому не потрібні ніякі звання від влади

Цей артист міг отримати будь-які звання, якщо б вони по-справжньому щось значили в житті. У нього було ім’я та кар’єра в Європі, маса друзів в Україні, які їм захоплювалися.

Він міг легко стати одним з найпопулярніших людей в шоу-бізнесі і політиці, міг очолити партійний список або посилити своїм ім’ям імідж будь-якої влади, начепити на себе ордени, титули і статуси, як зробили багато, хто вирішив конвертувати популярність в особисті блага.

Але йому була не потрібні вся мішура і все особисте.

Він взяв у держави тільки одне — право йти за свій народ в бій.

Оперний співак.

Активіст Евромайдана в Парижі.

Волонтер Війни за Незалежність.

Боєць добровольчого загону.

Рівно 4 роки тому, рано вранці у бою поблизу висоти 220 на Светлодарской дузі, в бою за маленький клаптик української землі, поліг смертю хоробрих кулеметник «Правого сектора» Василь Сліпак.

Це ключова висота під Логвиново, і її взяли в той ранок, ціною одного прекрасного життя. На жаль, за наказом згори, з висоти довелося відійти, на відході загинув також відважний воїн-доброволець 54-ї бригади Юрій Татарчук.

Сліпак не був жертвою, він йшов у бій усвідомлено. Він брав участь у мітингах проти здачі національних інтересів, він ховав загиблих друзів, і для нього все це не було фігурою мови.

Він так жив. Людина з гострим, критичним мисленням, готовий за свої переконання йти до кінця. Тому що він був насамперед Громадянином своєї країни.

І якщо є такі громадяни — значить, Україна жива, і поки ми їх пам’ятаємо, Україна буде продовжувати жити.

І його життя показує — в Україні є артисти, які живуть не заради свого рейтингу, не заради доходів свого бізнесу на телеканалах, і не заради доходів знайомих олігархів.

Василь Сліпак — артист, якому були не потрібні звання, тому що він був по-справжньому народним…