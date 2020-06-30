Один шанс на двох: як Саакашвілі може допомогти Зеленському — думка

30 червня відбудеться перше засідання Нацради реформ, де Міхеїл Саакашвілі представить свої пропозиції…

Запрошення Володимиром Зеленським у свою команду Міхеїла Саакашвілі і призначення його головою Виконавчого комітету реформ породило в свідомості багатьох надію на те, що віз українських реформ, нарешті, зможе почати свою цілеспрямований рух вперед. Досвідчений політик, який стояв на чолі країни, яка стикалася з дуже схожими проблемами, що зумів зібрати команду, яка розробила і реалізувала багато реформ, що стали зразком трансформації для країн Східної Європи і пострадянського простору — кращого союзника і партнера для чинного президента України важко знайти.

Таку думку озвучив в сьогоднішній колонці для «НВ» економіст, колишній заступник голови Центробанку РФ, член Ради Фонду Бориса Нємцова «За свободу» Сергій Алексашенко.

Досвід Саакашвілі тим цінніша, що у нього було достатньо часу для того, щоб спокійно зважити свої успіхи і невдачі. Критично осмислити те, що було зроблено правильно або неправильно в Грузії. І на цій основі запропонувати Зеленському той набір і послідовність кроків, які допомогли б останньому реалізувати свої мрії про успішне перетворення України в сучасну успішну державу. Така підтримка критично важлива для президента, якому явно не вистачає чітко сформульованої стратегії, що переводить мрії до мети, і без наявності якої неможливо ставити перед урядом, парламентом, суспільством тактичні завдання.

30 червня відбудеться перше засідання Нацради реформ, де Міхеїл Саакашвілі представить свої пропозиції. Поки нам мало що про них відомо — вся інформація зводиться до запису у Фейсбуці.

Не знаю, як поставився до цього порядку денному президент Зеленський, але мене вона, м’яко кажучи, не надихнула. Ні, всі поставлені питання важливі, необхідність вирішення накопичених проблем всім зрозуміла, але … На мій погляд, ці питання носять другорядний характер — це, приблизно, як починати ремонт розбитого автомобіля з вибору кольору кузова і найкращих дзеркал заднього виду, і явно не відповідають потенціалу Саакашвілі.

Всім, хто хоч трохи намагається зрозуміти проблеми української економіки та держави, добре зрозуміло, що ключова проблема, без вирішення якої віз реформ нікуди не поїде, це модернізація судової системи, встановлення верховенства права, рівність усіх перед законом, поява чесного і справедливого суду.

З одного боку, без рішення цієї задачі не буде працювати навіть самий прекрасний митний кодекс, точно так само, як сьогодні не працює чудово задуманий комплекс антикорупційних структур; буде гальмуватися сама амбітна програма приватизації, точно так само, як сьогодні гальмуються спроби притягнути до відповідальності тих, хто розтяг активи десятків українських банків.

З іншого боку, якщо ця задача буде вирішена, то інвестори зможуть оскаржувати в судах неправомірні відмови або затримки в прийнятті рішень державними структурами, а оновлений суд зможе припиняти будь-які спроби українських силовиків кошмарити бізнес, зможе зупиняти рейдерські захоплення власності і розкрадання бюджетних коштів.

Одним словом, реформа судової системи — це точка опори для українських реформ, і, мені здавалося, що для Міхеїла Саакашвілі було б логічно в першу чергу взятися саме за неї. Тим більше, у нього за плечима є досвід трансформації судової системи в Грузії з усіма плюсами і мінусами; тим більше, українська влада вже не в перший раз «роблять підхід до цього снаряду, і є всі підстави вважати, що і він виявиться невдалим.

Так, звичайно, податок на виведений капітал (НВК) — тема шалено популярна серед українських бізнесменів, які чомусь впевнені, що їм буде простіше домовлятися з податковою службою про те, як класифікувати ті чи інші платежі на користь третіх осіб у рамках нового податку, ніж це відбувається сьогодні в рамках податку на прибуток. Але, вибачте, це далеко не сама животрепетна тема в українській податковій системі! Прихильники НВК говорять про успішне прикладі Естонії, яка ще в 2000-му ввела цей податок, але порівняльна статистика з сусідніми балтійськими країнами не підтверджує тверджень про те, що НВК стимулює інвестиції і прискорює економічний розвиток, зате вона наочно підтверджує, що втрати бюджетних доходів неминучі.

Українській податковій системі потрібні термінові і серйозні зміни, які включають різке зниження оподаткування праці, закриття податкових лазівок, перехід до реального оподаткування нерухомості, надання прав і відповідальності за адміністрування місцевих податків містах і громадам. І вже якщо говорити про податки на Нацраді реформ, то починати треба з головного, а не другорядного.

Прихід Саакашвілі в команду президента Зеленського це шанс для обох із них. Шанс для Володимира Зеленського внести осмисленість в свою політику і добровільно відмовитися від усієї повноти владних повноважень, які звалилися до нього на стіл; шанс для Міхеїла Саакашвілі довести, що він реально розуміє проблеми, що стоять перед Україною, і не боїться братися за вирішення найбільш важливих з них.

Чи зможуть вони скористатися цим шансом? Одним для двох?