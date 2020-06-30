У Донецьку важкі обстріли: йде вібрація по склу, щось страшне літає і сичить

Жителі тимчасово непідконтрольного українському уряду Донецька повідомляють про важкі обстріл, які стрясають західні і північні окраїни міста з раннього ранку сьогодні, 30 червня. Про це донеччани пишуть у соціальних мережах.

Вони відзначають, що бойові дії, які були інтенсивними і вночі, активізувалися після 5:00.

Основний напрямок обстрілу — 1 Майданчик, Гірник, старомихайлівка (сторомихайлівка).

«05.36 Гірник, вібрація по склу», — писали очевидці.

«1-а Майданчик-ранок зовсім не добре! Дуже голосно! Земля тремтить!!!» — додав інший донеччанин.

«05.41 Боже, які потужні сторона аеропорту, вся північно-західна сторона! Гірник не спимо», — повідомляють жителі Гірника.

Також сильні обстріл в Старомихайловке.

«06.12 старомихайлівка (сторомихайлівка) слухаємо важкі поодинокі… щось страшне літає і шипить. давно у нас такого не було», — зазначають місцеві жителі.

Крім того, донеччани повідомляють про обстріл на північному напрямку — неспокійно у районі Ясинуватій, Ясинуватського блокпоста. Очевидці пишуть, що працює великий калібр.

«Мабуть не здалося. Близько 6:10 кілька ледь слышных бабахов з напряму #Ясинувата», — повідомив коментатор.

«Донецьк. Напрямок ЯБП-Авдіївка, одиночньіе вихідні, крупньій калібр», — пишуть донеччани.

При цьому вони підкреслюють, що йде обстріл Пісок — в тій стороні чутні розриви.

««Один зі Спартака, інший орієнтовно вольво-центр, а з розривами на Пісках», — повідомив користувач.

За словами очевидців, звуки пострілів, схожі на постріли з танка.

«Донецьк, аеропорт. Схоже на те, що стріляють два танки з 5:20 ранку», — наголошують коментатори.

Від обстрілу страждає і Авдіївка — там чутні звуки «прильотів».

«Авдіївка 05-30 На півдні чути „+“ і „-“», — повідомив коментатор.