Дивиться Денис Комарницький домовлявся про виведення з-під арешту активів побіжного подільника Януковича Клименко

Колишній депутат Київради і соратник Леоніда Черновецького, а нині так званий «смотрящий» по Києву Денис Комарницький у 2017 році домовився з побіжним эксминистром Олександром Клименком про виведення з-під арешту і подальшого продажу низки об’єктів у Конча-Заспі.

Про це свідчать документи, швидше за все містилися на комп’ютері юриста Комарницького, копію якого передав «Bihus.info» народний депутат Гео Лерос.

На комп’ютері містяться численні драфти «понятийок» — домовленостей про якісь спільні дії, не мають ніякої юридичної сили, але традиційно укладаються «поважними» бізнесменами для координації подальших дій — створені юристами з обійми Комарницького. Перша «понятийка» за активами Клименко датована 2017 роком. Йдеться про низку земельних ділянок і величезного недобудови в Конча-Заспі, в тому числі і на території котеджного містечка «Клим», де крім цього живе і сам Комарницький.

Комарницький домовлявся з Оксаною Чепіжко — по суті, менеджер ексміністр Клименко, яка була задіяна в цілому ряді пов’язаних з ним бізнес. Після Революції Гідності, коли Клименко втік до Москви, Чепіжко опинилася на керівних посадах в пов’язаної з ексміністр групою компаній «Юнісон» і очолила так само афілійовану з ним компанію «Ексельсіор». Саме на цих юридичних осіб було акумульовано величезна кількість активів, які в подальшому потрапили під судові арешти через відкриті Клименко справи.

Комарницькому «сподобалися» п’ять ділянок та довгобуд «Ексцельсіор». Фінальна стадія переговорів відбулася в травні 2019-го. Тоді сторони спочатку підготували чергову «понятийку». Згідно їй Денис Комарницький повинен сплатити Чепіжко $ 2650000 за ділянки і недобудова, а та, в свою чергу, гарантувала до серпня 2019-го вирішити всі питання з арештом майна. У документі звучить наступним чином:

«Зняття всіх обмежень і обтяжень з Нерухомого майна, виведення Нерухомого майна з управління АРМА і скасування всіх судових постанов у накладання арешту на Нерухоме майно та про передачу Нерухомого майна в управлінні АРМА».

Про серйозність цих намірів свідчить, наприклад, скан-копія паспорта Оксани Чепіжко, яка теж перебувала на комп’ютері і могла використовуватися для оформлення таких документів.

23 травня Комарницький і Чепіжко підписують цілий ряд вже офіційних документів. Наприклад, договір поруки, згідно з яким Комарницькому зобов’язані продати активи і попередній договір, яким врегульовується сума завдатку — більш 13000000 гривень і визначається дата підписання основного договору — 2 вересня 2019-го.

Саме в цей день Печерський суд зняв арешт з активів і скасував передачу АРМІ.

В подальшому, в один день 6 грудня 2019 ділянки та недобудова оформили на приватну особу. Договори посвідчують та ж нотаріус, яка працювала до цього з Комарницьким і Чепіжко. Власником активів став Юрій Булгаков. Людина з таким самим ПІП в часи мерства Леоніда Черновецького і одночасно з депутатством самого Комарницького була депутатом Київської міської ради. Його ім’я потрапило до списків київських депутатів, які голосували за сумнівні рішення в унісон з командою Леоніда Черновецького. Можна припустити, що Булгакова використовували в якості «формального» покупця для нерозкриття особи Комарницького в цій історії.

Денис Комарницький стали називати «новим смотрящим» по Києву восени 2019-го, після виборів у Верховну Раду. Ряд журналістів, активістів та експертів заявляли, що команда Комарницького працювала з нардепом від «Слуги народу» і відомим ресторатором Миколою Тищенко під час парламентських виборів.

Надалі прізвища Комарницького, Тищенко і на той момент помічника президента Андрія Єрмака згадувалися в контексті так званої «війни за Київ», коли тодішній глава Офісу президента Андрій Богдан намагався перерозподілити впливу в місті за рахунок ослаблення позиції мера Кличко і введення іншої, можна припустити — «свою» людину на посаду голови Київської міської державної адміністрації. Ймовірний союз Кличко і Єрмака в протистоянні цим намірам Богдана закінчився відставкою останнього. За даними наших джерел це могло позначитися на зростанні впливу в Києві Денис Комарницький. Він зараз притягнутий до активної мерсько-передвиборчої кампанії Тищенко, який вважається креатурою Єрмака і «засвітився» в скандальній історії з рестораном «Велюр».