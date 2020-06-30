«Не пускають навіть подивитися»: В нові квартири який видав Зеленський не пускають постраждалих від вибуху на Позняках

Мешканці багатоповерхівок на вул. Соломії Крушельницької, 1/5 і по проспекті Григоренка, 41 на Позняках в Києві, де два тижні тому стався вибух, заявили, що їх досі не пускають в нові квартири, ключі від яких їм особисто вручив президент Володимир Зеленський.

З такою заявою вони виступили на акції в пам’ять трагедії, що сталася біля багатоповерхівки де стався вибух. Понад 200 осіб зібралися 29 червня, щоб вшанувати пам’ять загиблих.

Стало відомо, Зеленський особисто вручав ключі від нових квартир 12 сім’ям в ЖК «Кришталеві фонтани» на вулиці Метрологічна, 42 – тим, хто втратив родичів, або у яких маленькі діти, що живуть в інтернаті і не має іншого альтернативного житла.

Але постраждалі люди повідомили, що до цих пір документів на квартири у них немає. З їх слів, на сьогодні вони отримали тільки сертифікати, де є фото підпису директора забудовника, а також варто технічний будівельний номер, який не відповідає номеру будинку».

Зараз На даний будинку зовні обнесені будівельним парканом.

Наприклад, одна з жінок зазначила, що нове житло її родині видали в ЖК «Кришталеві фонтани» на вулиці Метрологічна, 42. За її словами, взагалі є чотири черги комплексу, але четверту ще будують. Інша мешканка каже, мовляв, у відділі продажів їм сказали, що у них двокімнатна квартира, а в сертифікаті зазначено про трикімнатної.

«Фактично люди отримали ключі, але скористатися ними не можуть. Їх не пускають навіть подивитися квартиру, там все ще триває будівництво. А в квартирах голі бетонні стіни», – йдеться в повідомленні.