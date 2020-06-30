У Карпатах зацвіла червона рута (фото)

На Чорногірському та Мармароському хребтах Карпатських гір масово розквітли карпатські рододендрони, які в народі називають червоною рутою. Пік цвітіння рододендрона в Карпатах настане за тиждень, а триватиме воно ще понад 14 днів.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

“У високогір’ї Карпат, на Чорногірському та Мармароському хребтах, масово розквітли рододендрони, які в народі називають “червона рута”. Пік цвітіння рододендрона в Карпатах цьогоріч через аномально холодні весну та початок літа запізнився на три тижні — якщо раніше 20 червня червона рута на Чорногорі вже масово квітла, то цьогоріч тільки почала цвітіння. Пік цвітіння настане за тиждень, а триватиме воно ще понад 14 днів,” – розповів кореспондентові агентства екскурсовод Сергій Прокоп.

Відтак, туристам, які мають можливість в карантин здійснити самостійні подорожі або ж невеликими групами, варто планувати поїздку найближчим часом, кажуть місцеві гіди.

За їх порадами, зараз ідеальний час для походів у Карпатах, можна планувати самостійні подорожі і тури для невеликих груп. Варто враховувати погоду, моніторити її на синоптичних сайтах, також розрахувати маршрут — після червневих злив в Карпатах розмило багато доріг на під’їздах до полонин.

“Якщо хочете побачити червону руту, варто поспішити — бо одна добра гроза з градом на Чорногорі може враз збити весь цвіт”, – каже Прокоп.

Рододендрон карпатський, він же східнокарпатський, який також має ще місцеві назви бердулян, бердуляк, збурник, кашкара, когітник, омеґа та чорногривник, — це вічнозелений чагарник родини вересових.

Це вид рододендрона поширений на Балканах та в Карпатах. В Україні зростає на межі свого поширення, росте на субальпійських та альпійських луках поміж заростями сосни та ялівцю на висотах 1600–2050 м. Характерний для Ґорґанів, Свидовця (у масиві Близниці), але найбільші зарослі карпатського рододендрона – саме на гірських масивах Чорногори та Мармароша.

Це лікарська рослина, в народних легендах — чаклунська, місцеві жителі переповідають: якщо дівчина подарує червону руту легіню, той закохається назавжди і не розлюбить ніколи. Втім, рослина занесена до Червоної книги України як рідкісна, зривати її не можна, за це передбачено штраф — 57 грн за одну квітку.

Стверджують, що саме про цю червону руту написав свою легендарну пісню композитор і основоположник української естрадної пісні Володимир Івасюк. Відтак, зараз на Чорногорі туристи з радістю її співають.

Також мандрівники, що йдуть полюбуватися червоною рутою на Чорногору, роблять багато світлин на фоні фіолетових кущів — такі фото збирають багато лайків в соцмережах.

У час цвітіння рододендрона у Карпатах традиційно організовують багато фототурів — знімати схили, вкриті цими квітами, неймовірне задоволення.

Вартість одноденного тематичного походу у пошуках червоної рути коливається від 800-1200 грн, домовлятися про трансфер та послуги гіда краще заздалегідь. Хоча туристів зараз в Карпатах немає через карантин, тому вам тут будуть дуже раді.

Втім, гіди нагадують, що до походу в Карпати — навіть з метою зробити гарні селфі — треба готуватися: мати підходяще взуття, змінний одяг та захист від сонця та можливого дощу. І ще закликають користуватися послугами екскурсоводів, адже гори не люблять та не прощають легковажності.

Як повідомляв Укрінформ, інтенсивні опади протягом 22-24 червня призвели до ускладнення паводкової обстановки у Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях. Всього на території областей загинули 3 особи (Івано-Франківська область).