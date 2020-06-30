Лукашенко заявив про непорушності дружби Білорусії і Росії

Президент Білорусії Олександр Лукашенко заявив, що якщо дозволити спотворити правду про Велику Вітчизняну війну і реабілітувати тим самим нацизм, трагедія повториться. Про це він сказав на церемонії відкриття Ржевського меморіалу радянському солдатові, передає БЕЛТА.

«Як тільки ми забудемо дорогу до святих місць — ми обов’язково будемо воювати», — сказав Лукашенко і додав, що пам’ятник під Ржевом стане символом непорушної дружби між Росією і Білорусією, місцем загальної гордості і поклоніння перед подвигом предків.

Очікується, що після урочистих заходів Лукашенко проведе переговори з російським колегою Володимиром Путіним.

29 червня повідомлялося, що Лукашенко на закритому виступі перед активом Мінської області попередив, що республіка може позбутися частини своїх територій і повернутися до кордонів 1921 року.

У Білорусії 9 серпня відбудуться президентські вибори. Лукашенко, який має намір балотуватися на шостий термін, заявляв, що в країні хочуть влаштувати революцію. Він скаржився на іноземне втручання у передвиборчу кампанію. За словами Лукашенка, російські Telegram-канали поширюють «моторошні фейки» для дискредитації білоруської влади.