Синоптик розповіла, де 1 липня пройдуть дощі

У середу, 1 липня, атмосферний фронт, який 30 червня приніс в Україну опади, принесе короткочасні дощі у східні області, Крим, Запорізьку та Дніпропетровську області.



За прогнозом синоптика Наталки Діденко, окремі дощі можливі на заході та півночі України, але, на щастя, вони не будуть настільки сильними, як раніше.

«Оскільки цей фронт холодною, то в його тилу пошириться, хоча і тимчасово, прохолодне повітря. Протягом дня 1 липня в Україні очікується + 24 + 28 градусів. На півдні і південно-сході спека утримається — до + 28 + 33 градусів», — повідомляє синоптик.

Стане прохолодніше і в Києві, де в середу вдень очікується максимум + 25 + 27 градусів. Істотні опади не передбачаються.