Більше 1000 євро: з 1 липня в Україні збільшуються штрафи за порушення ПДР

Завтра, 1 липня, в КК України з’явиться нова стаття 286-1, яка передбачає за управління автомобілем в стані алкогольного сп’яніння штраф від 17 до 34 000 000 грн.

Якщо раніше водіння автомобіля в нетверезому стані було адміністративним правопорушенням, то з 1 липня стане кримінальним проступком. Для нетверезих водіїв передбачаються дуже великі штрафи.

Причому, правоохоронці штрафуватимуть навіть автовласників, які передали керування машиною особі в стані алкогольного сп’яніння. Якщо водій відмовиться пройти медичний огляд на визначення рівня алкоголю у нього в крові, то його за це теж оштрафують на чималу суму.

Штраф збільшується до 54 000 грн, якщо водія повторно викриють в такому правопорушенні.

З 1 липня всіх водіїв, викритих у керуванні машиною в нетверезому вигляді, будуть вважати засудженими. Інформація про них буде зберігатися в поліцейській базі даних, причому завжди, навіть якщо судимість погашена.