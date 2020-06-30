Оля Полякова поділилась рідкісним фото кохана чоловіка

Сьогодні особливе свято в сім’ї Олі Полякової: чоловік яскравої артистки святкує день народження. Повідомляє «Люкс ФМ».

Зірка не так часто публікує в Instagram знімки з коханим, такі випадки можна перелічити на пальцях однієї руки. Проте нині в її акаунті з’єднання явився мегаромантичний та зворушливий пост про чоловіка Вадима.

Суперблондинка не тільки показала його свіженьке фото, а й описала головні якості чоловіка, які підкорюють її щодня.







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Це фото так відображає тебе, по виду лютий , але добрий всередині) сильний але маягкий, твердий, рішучий, але поступливий, коли справа стосується твоїх дівчаток! Як всі ці якості уживаються в тобі так гармонійно, що жити з тобою одне задоволення?) Нам тепло і безпечно, ми оточені турботою і увагою, любов’ю і компліментами! І якщо дівчата вибирають чоловіків , схожих на батька, то їм невимовно пощастить, хоча адже таких більше немає))) будь головне здоровий і сповнений сил! Скачи на своїх конях, грай в теніс, займайся улюбленою справою ,плавай в затоці і люби нас! А ми поруч!❤️ з днем народження!

Допис, поширений Оля Полякова (@polyakovamusic) 29 Чер 2020 р. о 8:21 PDT