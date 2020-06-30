Третьякова подає до суду на Ляшка за “зелену дуру”

Голова комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, депутатка від “Слуги народу” Галина Третьякова заявила, що подає до суду на лідера Радикальної партії Олега Ляшка “за образи”.

Про це вона розказала на своїй сторінці у Facebook.

“Повністю погоджуюсь з оцінкою собі пана Ляшка. А за образи – в суд”, – написала Третьякова.

Ляшко вже відреагував на заяву Третьякової.

“Коли вона погрожує на мене податі до суду – а за що? За те, що я назвавши її дурепою? Так я ще раз повторю: скінчилося дурепа, тому що нормальна людина таку єрєсь говорити не може”, – сказав лідер Радикальної партії в ефірі телеканалу “Україна 24”.