Меланію Трамп без маски розкритикували за зустріч з ветеранами

Дружина президента США Дональда Трампа Меланія піддалася критиці з-за появи на зустрічі з пенсіонерами без захисної маски.

Про це повідомляє Lenta з посиланням на портал Express.

На опублікованих кадрах Трамп відображена в чорному платті довжини максі в білий горох, а президента США сфотографували в класичному костюмі, білій сорочці та червоній краватці.

Перша леді країни разом з чоловіком вшанували пам’ять учасників Корейської війни у Вашингтоні з нагоди 70-ї річниці її початку. Подружня пара поклала квіти до меморіалу і поспілкувалася з ветеранами, при цьому вони обидва не наділи медичні маски.

Користувачі засудили Трамп в соцмережах за те, що вона прийшла на зустріч з літніми людьми без необхідного захисту. «Було б більш шанобливо, якби ти одягла маску», — написав один з них. «Враховуючи похилий вік ветеранів і те, як часто ви відвідуєте найбільш заражені частини країни, я вважаю ваші дії безрозсудними», — підкреслив другий. «Без маски. Як же егоїстично і зневажливо», — висловився третій. «Чому ви не захищаєте здоров’я пенсіонерів? Ви повинні були одягнути маски», — сказав четвертий.