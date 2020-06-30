Jaguar Land Rover построит кроссовер на водороде

Правительство Великобритании решило инвестировать в местный автопром 73,5 млн фунтов (6,3 млрд рублей): «на восстановление после пандемии, развитие экологически чистых технологий и сохранение более 14 000 рабочих мест». Департамент бизнеса, энергетики и промышленной стратегии (BEIS) определил десять проектов, которые получат эти средства. Два из них (Hi-Vibes и Zeus) реализует Jaguar Land Rover.

Программа «Зевс» означает, что JLR разработает «премиальный концепт» кроссовера на водородных топливных элементах в сотрудничестве с фирмами Delta Motorsport, Marelli Automotive Systems UK Limited и UKBIC (UK Battery Industrialisation Centre). Прототип должен отличаться большим запасом хода, быстрой заправкой, впечатляющей буксировочной способностью, внедорожными возможностями и безотказностью при низких температурах.

Второй проект JLR под названием Hi-Vibes направлен на создание «интегрированной системы силовой электроники» для всех грядущих электрокаров концерна. Конструкция обещает стать лёгкой, компактной и относительно дешёвой. Партнёрами выступают Ноттингемский университет, компании Lyra Electronics и Pektron.

Финансирование заодно достанется проектам FutureBEV (BMW и McLaren наладят поставки компонентов для электрокаров), eShadow (Ford изучит лёгкие композиты для рамного шасси), Trident (фирма Cummins Turbo Technologies создаст платформу для рекуперации энергии), Magtec (консорциум из компаний Magtec, Dennis Eagle, Paneltex, Volta Trucks и Angel Trains разовьёт тяговые электромоторы), Constellium (одноимённый производитель предложит новые концепции изготовления высокопрочных алюминиевых сплавов), EVE (новые модели LEVC), REVO (Avid Technology разработает инновационные электромоторы), Sangreal (фирма Tevva исследует системы управления для комтранса).