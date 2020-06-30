Трамп обзивав Меркель “дурепою”: ЗМІ дізналися про скандальні переговорах

Американський лідер хвалився Кім Чен Ину своєю геніальністю, а в переговорах з Ердоганом і Путіним радів невдач своїх попередників на посту президента США.

Американські ЗМІ дізналися про скандальні телефонних розмовах президента США Дональда Трампа з світовими лідерами, в ході яких він вдавався до образ і демонстрував свою непідготовленість. Про це у вівторок, 30 червня, йдеться в статті на сайті CNN.

Відзначається, що Трамп в телефонних розмовах з світовими лідерами часто був не підготовлений до обговорення серйозних питань, а також ображав їх, особливо жінок, лідерів головних союзників Америки.

Так, прем’єр-міністру Великобританії Терези Мей він сказав, що вона слабка і їй не вистачає мужності, а канцлера Німеччини Ангелу Меркель обізвав “дурепою”.

“Деякі з речей, які він сказав Ангелі Меркель, просто неймовірні: він назвав її “дуркою” і звинуватив її в тому, що вона знаходиться в кишені у росіян… Він найбільш жорстокий (в телефонних розмовах) з тими, кого він вважає слабкими, і слабкіше за все з тими, з ким йому слід бути жорстким”, – сказав один з джерел видання.

За словами джерел, Трамп також регулярно знущався і ображав інших лідерів союзних країн під час телефонних розмов, у тому числі президента Франції Еммануеля Макрона, прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо і прем’єра Австралії Скотта Моррісона.

Також, за даними джерел, під час телефонних розмов з королівським спадкоємцем Саудівської Аравії Мохаммедом бен Салман і північнокорейським диктатором Кім Чен Ином Трамп часто хвалився своїми “досягненнями” у кріслі президента.

“Трамп постійно хвалився власним багатством, геніальністю, великими досягненнями і ідіотизмом своїх попередників”, – пише видання.

Особливо неуспіхам Буша-молодшого і Обами Трамп радів під час розмов з турецьким президентом Ердоганом, який телефонував йому частіше за всіх, і главою Кремля Володимиром Путіним.

Відразу два джерела порівняли численні розмови глави Штатів з іноземними лідерами з недавніми його “брифінгами” пресі через пандемію: вільна форма, невпевненість і потік слів про речі, повні фантазії, інтуїції, здогадок і думок провідних Fox News і дезінформації в соцмережах.

“Він продовжував вірити в те, що він міг або зачарувати, або залякати практично будь-якого іноземного лідера, і часто переслідував мети, більш пристосовані до його власної порядку денному, ніж те, що багато з його старших радників вважали національними інтересами”, – йдеться в статті.

Автором статті є журналіст Карл Бернштейн, в 1972 році зіграв ключову роль у висвітленні “Вотергейтського скандалу”, який призвів до відставки президента Річарда Ніксона. Автор стверджує, що стаття написана за підсумками багатомісячних бесід з чиновниками Білого дому і спецслужб, які були присутні під час бесід або знайомі з їх розшифруванням.

Він зазначає, що детальна картина, показана джерелами телефонних розмов Трампа з іноземними лідерами, відповідає основним духу і деяких суттєвих елементів дзвінків, описаних колишнім радником з національної безпеки Джоном Болтоном в його книзі Кімната, де це сталося.

Раніше Трамп назвав Болтона маніяком без посмішки. Він дорікнув свого колишнього радника в бажанні розв’язати війну з Росією чи Китаєм.