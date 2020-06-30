У штабі ООС повідомили про серйозні втрати бойовиків на Донбасі

За минулий тиждень бійці ЗСУ на Донеччині ліквідували 10 бойовиків, ще 9 були поранені або травмовано. Раніше повідомлялося про ліквідацію ВСУ російської станції наземної розвідки.

«У разі загрози життю та здоров’ю наших воїнів, при спробах захоплення територій, проведення штурмових дій або здійснення обстрілу з боку збройних формувань Російської Федерації, військовослужбовці ОС завжди дають і будуть давати адекватну відповідь», — повідомляють у командування операцією Об’єднаних сил.

Відзначається, що озвучені втрати противника — дані підтверджені.

Тим часом на Донбасі були поранені двоє бійців ВСУ — бойовики обстрілювали позиції підрозділів ОС в районі Новозвановки на Луганському напрямку. Вогонь вівся з міномета 120-го калібру, а також з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. Бійці отримали осколкові поранення.