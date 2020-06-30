Названа зарплата глави Наглядової ради “Приватбанку”

Рівень зарплати голови наглядової ради “Приватбанку” був встановлений за середньодобової ставкою, яка складає $2 тис. в день на 10 днів в місяць, бонуси не передбачені.

Про це ЗМІ дізналися з інтерв’ю НВ Бізнес голови наглядової ради Шерон Позови.

Вона зізналася, що не знає, який рівень заробітної плати в інших державних банках і компаніях.

«Що стосується державних банків, то, як я розумію, рівень заробітної плати був встановлений шляхом бенчмаркінгу для аналогічних посад того ж рівня відповідальності і досвіду на українському та європейському ринках», — сказала Позови.

За словами Позови, за останній рік наглядової ради Приватбанку провів більше ста різних засідань, а також щоденні наради.

«Наше перше засідання наглядової ради тривало 14 годин. Ми почали в 9 годин ранку і закінчили в 11 годин вечора. І це було звичайне засідання. Для засідань спостережної ради я встаю в 2 години ночі, дуже часто я починаю роботу до 6 ранку, тому що в Києві в цей час опівдні», — сказала вона (Шерон Позови живе у Флориді, — ред.).

«Так, ми розуміємо, що наші зарплати високі порівняно із середніми в Україні, але вони адекватні того рівня кваліфікації, відповідальності, витраченому часу і зусиль, які необхідні для цих позицій», — резюмувала глава наглядової ради Приватбанку.