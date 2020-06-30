Українського заробітчанина обматюкали в польському супермаркеті з-за маски: відео скандалу потрапило в мережу

У Польщі ще один український заробітчанин постраждав через агресивної ксенофобії. Інцидент стався в супермаркеті Кракова.

Коли українець-працівник магазину попросив відвідувача виконувати правила і надіти маску, покупець вибухнув потоком нецензурної лайки. З довгої промови чоловіки осмисленої виявилася єдина фраза. Поляк заявив, що він не сприймає повчань від представників не своєї нації.

Відео з агресивним поляком опублікував Центр моніторингу расизму та ксенофобії. Працівники центру сподіваються, що хто-небудь в соцмережах впізнає цієї людини.

Коментатори під відео зізналися, що їм соромно за таку поведінку співвітчизника. Магазин працює за єдиним для всієї країни правилами, і ці норми придумував не робочий-українець.