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Шахтарі оголосили про безстрокову акцію протесту під стінами Офісу президента

30.06.2020

Сьогодні під вікнами Офісу президента шахтарі України оголосили про безстрокову акцію протесту проти прийняття нових законів про працю, профспілки та фонді соціального страхування.

Також гірники вимагають погасити заборгованості по зарплаті, яка за їх словами складає близько 1,2 мільярда гривень, – передає Klymenko Time.

Шахтарі також вимагають звільнення голови профільного комітету Верховної Ради Андрія Геруса, а також притягнення його до кримінальної відповідальності за «розвал енергетичної галузі України».

За їх словами, саме дії Геруса призвели до штучного кризи в енергетиці.

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