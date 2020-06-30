Настя Каменських розповіла про власне весілля у Вегасі

«У тебе є три години, аби зібратися на церемонію».

Настя Каменських та Потап офіційно побралися трохи більше року тому. Та мало хто знає, що пропозицію коханій артист зробив ще у 2017-му. Церемонія пройшла у Лас-Вегасі. На ній молодята були лише удвох, без жодного свідка.

«У житті кожної людини є події, які займають особливе місце в серці. Таким для мене став сюрприз, який Льоша влаштував нам в Лас-Вегасі три роки тому.

Він просто прийшов і сказав: «У тебе є три години, аби зібратися на церемонію».

Це стало для мене такою несподіванкою! Маю зізнатися, спогади про «I do» з наших вуст, пошук білої сукні та обручок в шопінг-молі будуть завжди викликати посмішку на обличчі і зігрівати серце», — ділиться NK.