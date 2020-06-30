У Петербурзі на виборчій дільниці поліцейські зламали руку кореспонденту «Медіазони

На виборчій дільниці в Санкт-Петербурзі співробітники поліції зламали руку кореспонденту «Медіазони» Давидові Френкелю при спробі видалити його з голосування. Про це він повідомив Znak.com.

«Співробітник поліції з номером 009175 спробував мене видалити з ділянки і зламав мені руку. Зараз мені ставлять шину», — повідомив Френкель.

Як зазначають у русі «Спостерігачі Петербурга», на ділянці разом з поліцією перебували «підозрілі спостерігачі». Один із них наступив кореспонденту на ногу, а потім схопив за ушкоджену руку.

Напередодні на цій ділянці незалежним членам комісії з правом вирішального голосу відмовлялися надати документацію про вже проголосували за внесення поправок у Конституцію.