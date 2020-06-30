У Луцьку в дитячому саду виявили відразу чотири випадки коронавіруса

У Луцьку коронавірус виявили відразу в чотирьох працівників дитячого садка.

За словами заступника голови Волинської ОДА Тетяна Щербак, COVID-19 виявили у музичного керівника, заступника директора, медсестри й помічника вихователя.

Про це чиновниця розповіла під час брифінгу, де була озвучена ситуація по захворюваності коронавірусом на ранок втоника, 30 червня, – передає “Волинь Post”.

Уточнюється, що хворі коронавірусом знаходяться на амбулаторному лікуванні. А сам дитячий садок не працює з 24 червня. За останню добу у Волинській області виявлено 57 нових випадків коронавіруса.

Всього в регіоні за час епідемії зафіксовано 2369 хворих. Одужали 697 осіб. Для 60 – хвороба виявилася смертельною.